В Сельцо снесли аварийную котельную только после вмешательства прокуратуры
В здании люди могли получить травмы
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В Сельцо не хотели сносить аварийное здание котельной. Его убрали только после вмешательства прокуратуры.
- Владелец не принял никаких мер по ограничению доступа к аварийному зданию на улице Кирова, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Это создавало угрозу жизни и здоровью жителей города.
Генеральному директору предприятия, которое владело зданием, внесли представление. После рассмотрения претензии правоохранителей котельную снесли.
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