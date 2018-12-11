В Сельцо снесли аварийную котельную только после вмешательства прокуратуры

СЕГОДНЯ 11:29 2018-12-11T11:29:48+03:00

В здании люди могли получить травмы

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В Сельцо не хотели сносить аварийное здание котельной. Его убрали только после вмешательства прокуратуры.

- Владелец не принял никаких мер по ограничению доступа к аварийному зданию на улице Кирова, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Это создавало угрозу жизни и здоровью жителей города.

Генеральному директору предприятия, которое владело зданием, внесли представление. После рассмотрения претензии правоохранителей котельную снесли.

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