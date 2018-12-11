Подробности ДТП на трассе «Сельцо-Новониколаевка»: пострадали трое

11 Дек. 11:15 2018-12-11T11:18:31+03:00

По предварительной информации, водитель не справился с управлением

Изменить размер текста: A A

Стали известны подробности крупного ДТП с брянской маршруткой. В автоаварии, которая произошла около 8.45 10 декабря на восьмом километре автодороги «Сельцо-Новониколаевка», пострадали три человека.

По предварительной информации, 56-летний водитель автобуса «Луидор», не справился с управлением и съехал в кювет, где машина опрокинулась.

39-летняя пассажирка ушибла позвоночник, рассказывают в областной Госавтоинспекции. 71-летний мужчина получил перелом позвоночника. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу №1. Еще одна пассажирка - 46-летняя женщина - ушибла голову. Ей медики оказали первую помощь и отпустили домой.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».