2018-12-11T11:18:31+03:00
Происшествия

Подробности ДТП на трассе «Сельцо-Новониколаевка»: пострадали трое

По предварительной информации, водитель не справился с управлением
Мария Дедкова
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Фото: УГИБДД по Брянской областиФото: УГИБДД по Брянской области
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Стали известны подробности крупного ДТП с брянской маршруткой. В автоаварии, которая произошла около 8.45 10 декабря на восьмом километре автодороги «Сельцо-Новониколаевка», пострадали три человека.

По предварительной информации, 56-летний водитель автобуса «Луидор», не справился с управлением и съехал в кювет, где машина опрокинулась.

39-летняя пассажирка ушибла позвоночник, рассказывают в областной Госавтоинспекции. 71-летний мужчина получил перелом позвоночника. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу №1. Еще одна пассажирка - 46-летняя женщина - ушибла голову. Ей медики оказали первую помощь и отпустили домой.

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