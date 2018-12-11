Двум жителям Брянска грозит до 20 лет колонии за продажу наркотиков
Полицейские нашли пять «закладок», которые сделали злоумышленники
Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.
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Двух жителей Брянска, которым 25 и 27 лет, обвиняют в продаже наркотиков.
- Полицейские остановили машину, на которой ехали злоумышленники, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – В автомобиле они нашли 100 граммов синтетических наркотиков и 85 граммов марихуаны. К тому же, стражи порядка обнаружили пять «закладок», которые сделали злоумышленники.
Брянцам предъявили обвинение. За незаконный сбыт наркотиков в крупном размере им грозит от 10 до 20 лет колонии. Суда обвиняемые будут дожидаться под арестом.
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