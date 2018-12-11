2018-12-11T10:28:56+03:00
Происшествия

Двум жителям Брянска грозит до 20 лет колонии за продажу наркотиков

Полицейские нашли пять «закладок», которые сделали злоумышленники
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.
Изменить размер текста:

Двух жителей Брянска, которым 25 и 27 лет, обвиняют в продаже наркотиков.

- Полицейские остановили машину, на которой ехали злоумышленники, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – В автомобиле они нашли 100 граммов синтетических наркотиков и 85 граммов марихуаны. К тому же, стражи порядка обнаружили пять «закладок», которые сделали злоумышленники.

Брянцам предъявили обвинение. За незаконный сбыт наркотиков в крупном размере им грозит от 10 до 20 лет колонии. Суда обвиняемые будут дожидаться под арестом.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украинцы пытались провезти через брянскую границу незадекларированные доллары, рубли и евро
В Брянске будут судить посредницу, которая передала очередную взятку за сдачу ЕГЭ
В Брянске на улице 50-й Армии произошло тройное ДТП
В Брянске открытие Года театра отметят четырьмя спектаклями
В этом году в Брянской области завели 30 уголовных дел из-за долгов по зарплате
В Сельцо снесли аварийную котельную только после вмешательства прокуратуры
Подробности ДТП на трассе «Сельцо-Новониколаевка»: пострадали трое
В Брянской области живет 14 человек, которые носят почетные звания Героев
Стародубского предпринимателя оштрафовали за торговлю просроченным мясом
Прокуратура Мглинского района нашла 26 сайтов, на которых продавали медсправки для водительских прав
Брянский город Сельцо получил миллион рублей на детскую площадку для инвалидов
Горящий дом в Советском районе Брянска тушили четыре пожарные машины
К Новому году в Брянске установят больше 20 елок
Почетный гражданин города Брянска
О развитии образования