Двум жителям Брянска грозит до 20 лет колонии за продажу наркотиков

11 Дек. 10:28 2018-12-11T10:28:56+03:00

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Двух жителей Брянска, которым 25 и 27 лет, обвиняют в продаже наркотиков.

- Полицейские остановили машину, на которой ехали злоумышленники, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – В автомобиле они нашли 100 граммов синтетических наркотиков и 85 граммов марихуаны. К тому же, стражи порядка обнаружили пять «закладок», которые сделали злоумышленники.

Брянцам предъявили обвинение. За незаконный сбыт наркотиков в крупном размере им грозит от 10 до 20 лет колонии. Суда обвиняемые будут дожидаться под арестом.

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