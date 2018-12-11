2018-12-11T10:10:32+03:00
Общество

Стародубского предпринимателя оштрафовали за торговлю просроченным мясом

Бизнесмен должен заплатить штраф 30 тысяч рублей
Марина АНТОНОВА
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Нарушения нашла прокуратура во время проверки в одном из магазинов.Нарушения нашла прокуратура во время проверки в одном из магазинов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Индивидуального предпринимателя из брянского города Стародуб оштрафовали за торговлю просроченным мясом. Нарушения нашла прокуратура во время проверки в одном из магазинов.

- Некоторые мясные продукты были с истекшим сроком годности, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Другие позиции товара продавались и вовсе без документов, подтверждающих дату изготовления, сроки годности и условия реализации.

Нарушение технических регламентов могли угрожать жизни и здоровью покупателей. Поэтому предпринимателя привлекли к административной ответственности. Арбитражный суд Брянской области оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

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