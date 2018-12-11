Прокуратура Мглинского района нашла 26 сайтов, на которых продавали медсправки для водительских прав

11 Дек. 09:55 2018-12-11T09:55:39+03:00

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Прокуратура Мглинского района нашла 26 сайтов, на которых незаконно продавали медицинские документы. На ресурсе предлагали приобрести справки в бассейн и для получения водительских прав, медицинские книжки и больничные листы. При этом документ выдавали дистанционно, без прохождения медосмотра.

За изготовление и сбыт поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность, напоминают в прокуратуре Брянской области.

Прокуратура подала иски в суд, чтобы информацию, размещенной на сайтах, признали незаконной и запрещенной к распространению на территории нашей страны. Сейчас иски рассматривают в суде.

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