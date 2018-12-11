2018-12-11T09:23:51+03:00
Общество

Брянский город Сельцо получил миллион рублей на детскую площадку для инвалидов

На первые горки и качели деньги собрали местные жители
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: "Сельцовский вестник".Фото: "Сельцовский вестник".
Изменить размер текста:

Брянский город Сельцо получил 999 тысяч 900 рублей на детскую площадку для инвалидов. Деньги выделили из областного бюджета. Город занял первое место на конкурсе областных проектов инициативного бюджетирования.

На эти деньги купили два игровых комплекса. Это горки и другие игровые элементы, которые подходят для детей-инвалидов и обычных ребят. На площадке установили также спортивный комплекс с тренажером и брусьями. В городке почему-то нет твердого покрытия. Зимой площадка вся в снегу. Ребятам на инвалидных колясках с родителями будет сложно добраться до горок. Но, возможно, это исправят на выделенные деньги.

Напомним, в Сельцо появилась первая в Брянской области площадка для инвалидов. Деньги на детских городок собирали всем миром целый год – на благотворительных акциях в городе. Местным жителям удалось скопить 350 тысяч рублей. На них купили качели, два тренажера и карусель. Эту инициативу поддержали власти.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пять сирот из Почепского района получили новые квартиры
Суд вновь не разрешил открыть ТРЦ «Тимошковых» в Брянске
Жительница Брянска перевела «белому магу» больше трех миллионов рублей, чтобы вернуть возлюбленного
Брянские спасатели получили новую технику
Руководителем аппарата Брянской городской администрации стал Антон Вербицкий
В соцсетях опубликовали фотографию замерзшего автобуса «Березино - Фокино»
Брянца будут судить за нападение на полицейского
Брянская новогодняя елка из покрышек попала во всероссийский антирейтинг
В Новозыбкове 262 мальчишки и девчонки стали юнармейцами
Жителю Клинцов грозит до трех лет колонии за покупки с найденной банковской карты
Подробности ДТП в Навлинском районе: двух подростков госпитализировали
Житель Жирятинского района получил два года колонии за хранение марихуаны
Безработный житель Клинцов украл теленка на ферме
"КАМЕННАЯ СКАЗКА" вновь в БРЯНСКЕ
В 10-м микрорайоне в Брянске ночью сгорела иномарка
Педагог фольклорной школы в Брянске вошла в топ-3 лучших по России
Брянские заключенные поставили спектакль "Иван Васильевич меняет профессию"
15 сирот из Новозыбкова получили квартиры в новостройке
В Брянске появится памятная доска в честь космонавта Виктора Афанасьева
Улицы Брянска посыпают песком 17 машин
Ремонт коллектора на улице Спартаковской в Брянске пообещали завершить до конца недели
В Брянске начали заливать новый каток на Набережной
Гордимся нашими земляками
Вопросы заседания горсовета
В следующем году в Брянской области отремонтируют 250 дворов и 10 скверов и парков
Почетным гражданином Брянска стал Александр Мельников
Брянские лесники и полицейские усилят контроль за незаконной вырубкой елей к Новому году
В магазине Бежицы задержали двух брянцев с фальшивыми купюрами
В Карачевском районе открыли отремонтированный дом культуры