2018-12-11T09:23:51+03:00
Общество

Брянский город Сельцо получил миллион рублей на детскую площадку для инвалидов

На первые горки и качели деньги собрали местные жители
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Сельцовский вестник".Фото: "Сельцовский вестник".
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Брянский город Сельцо получил 999 тысяч 900 рублей на детскую площадку для инвалидов. Деньги выделили из областного бюджета. Город занял первое место на конкурсе областных проектов инициативного бюджетирования.

На эти деньги купили два игровых комплекса. Это горки и другие игровые элементы, которые подходят для детей-инвалидов и обычных ребят. На площадке установили также спортивный комплекс с тренажером и брусьями. В городке почему-то нет твердого покрытия. Зимой площадка вся в снегу. Ребятам на инвалидных колясках с родителями будет сложно добраться до горок. Но, возможно, это исправят на выделенные деньги.

Напомним, в Сельцо появилась первая в Брянской области площадка для инвалидов. Деньги на детских городок собирали всем миром целый год – на благотворительных акциях в городе. Местным жителям удалось скопить 350 тысяч рублей. На них купили качели, два тренажера и карусель. Эту инициативу поддержали власти.

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