2018-12-11T08:52:20+03:00
Происшествия

Горящий дом в Советском районе Брянска тушили четыре пожарные машины

К счастью, во время пожара никто не пострадал
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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Горящий в Советском районе Брянска дом тушили четыре пожарные машины. Сообщение о возгорании в переулке Антоновском поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 16.43 в понедельник, 10 декабря. На место выехали две автоцистерны.

Через пять минут спасатели прибыли. Оказалось, что в частном доме пылает крыша. Огонь мог перекинуться на соседние дома, поэтому решили к месту пожара направить две дополнительные машины.

Из-за сильного задымления в горящем доме работали два звена газодымозащитной службы, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Распространение пожара остановили в 17.13. Полностью с огнем справились в 17.23.

К счастью, во время пожара никто не пострадал. Эксперты выясняют причины возгорания.

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