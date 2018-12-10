2018-12-10T18:32:27+03:00
Общество

Почетный гражданин города Брянска

Городские депутаты на заседании комитета по правовому регулированию рассмотрели возможность присвоения звания «Почетный гражданин города Брянска» Александру Александровичу Мельникову
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Как рассказал председатель комитета по правовому регулированию Виктор Корхов, с ходатайством о присвоении почетного звания Александру Мельникову выступила руководство и профсоюзный комитет Акционерного общества «Производственное объединение «Бежицкая сталь».

Александр Александрович Мельников ветеран Великой Отечественной войны. За героизм и мужество, проявленные в годы войны, награжден орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны» (II степени), медалями «За отвагу», «За победу над Германией».

В 1950 году началась трудовая деятельность Александра Александровича на Бежицком сталелитейном заводе. Его трудовой стаж на предприятии превышает 35 лет. За годы работы Александр Мельников зарекомендовал себя как один из лучших сталеваров, как профессиональный, честный и трудолюбивый работник. Его мастерство является примером для подражания для молодого поколения заводчан.

За долголетний и добросовестный труд, огромный личный вклад в развитие Бежицкого сталелитейного завода Александр Александрович Мельников был награжден двумя орденами «Трудового Красного Знамени», нагрудным знаком «Победитель социалистических соревнований». За трудовое отличие имеет множество медалей и грамот.

На заседании комитета по правовому регулированию депутаты поддержали кандидатуру Александра Мельникова. Окончательное решение о присвоении ему звания «Почетный гражданин города Брянска» будет принято на очередном заседании Брянского горсовета.

Напомним, звание «Почетный гражданин города Брянска» присваивается людям, внесшим заметный вклад в развитие областного центра. Положение о почетном звании было принято Брянским городским Советом в октябре 2008 года.

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