О развитии образования

СЕГОДНЯ 18:22 2018-12-10T18:22:54+03:00

На заседании комитета по образованию обсуждался вопрос о создании новых мест в школах и плане работы в отрасли на следующий год. Провел заседание председатель комитета Игорь Афонин

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По информации управления образования Брянской городской администрации в уходящем году началось строительство школы на 1225 мест в районе старого аэропорта. Стоимость только строительно-монтажных работ составляет более 685 миллионов рублей. Заключен контракт со строительной фирмой, которая приступила к работам. Ввод в эксплуатацию школы запланирован на 2020 год.

Запланировано строительство школы в микрорайоне №4. В этом году из бюджета города выделено 4 миллиона рублей на привязку типового проекта объекта, разрабатывается проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы.

Строительство этой школы предусмотрено проектом государственной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» в 2020 – 2021 годах. Она рассчитана на 1225 мест. Начало строительства – 2020 год, в 2021-м должна быть построена.

По той же государственной программе в 2021 году запланировано строительство пристройки к гимназии № 5 в Бежицком районе на 500 мест. Обсуждается вопрос о возведении школы на 500 мест по переулку Детскому в Володарском районе города Брянска.

Как было отмечено, на начало 2018 – 2019 учебного года только 12,2% брянских школьников учатся во вторую смену. В бюджете следующего года заложены в необходимом объеме средства на индексацию зарплаты работникам образования, содержание образовательных учреждений. Кредиторская задолженность в отрасли полностью ликвидирована.

Депутат Наталья Моисеева, участвующая в заседании комитета, отметила:

- Если сравнивать ситуацию, сложившуюся в образовании, когда мы только стали депутатами и то, что изменилось за 4 с половиной года, можно отметить значительную положительную динамику. Это и зарплата со 100% начислениями, и погашение всей кредиторской задолженности по питанию детей - почти 250 миллионов рублей, выделяются деньги на медикаменты в медицинские кабинеты, что было притчей во языцех. Нет задолженности по коммунальным услугам и вывозу мусора. Это позволяет руководителям работать спокойно. Закладываются деньги на безопасность. Это радует, - при этом депутат обратила внимание на нуждающиеся в ремонте бассейны в образовательных учреждениях. Напомнила депутат о необходимости уделить внимание школьным спортивным площадкам. Коллеги поддержали Наталью Моисееву.

Председатель комитета по образованию Игорь Афонин напомнил:

- Никто не отменял программу здоровье сбережения школьников. Бассейны и спортивные площадки как раз и есть сегмент процесса оздоровления детей. В рамках этой программы может быть открыто финансирование. Бассейны должны работать.

Главному распорядителю бюджетных средств рекомендовано учесть строку расходов на эти нужды отрасли образования.

Депутатам также доложили, что в следующем году продолжится работа по установке приборов учета тепла и горячей воды в городских школах. Вопрос был поднят депутатами горсовета этого созыва. Два последних года он планомерно решается. Первыми были оснащены счетчиками самые крупные учебные заведения. Сейчас установлено около 90 приборов учета тепла, почти столько же счетчиков употребления горячей воды. Экономия бюджетных средств по отрасли образования от применения этих приборов уже составила почти 19, 5 миллиона рублей.

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