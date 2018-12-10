Пьяный житель Новозыбкова угнал автомобиль из салона ритуальных услуг
В Новозыбкове задержали подозреваемого в краже катафалка.
С заявлением в полицию обратился 46-летний владелец бюро ритуальных услуг. Мужчина рассказал, что неизвестный похитил рабочий автомобиль.
В этот же день предполагаемого преступника задержали. Им оказался 28-летний местный житель. Угнанный автомобиль нашли недалеко от его дома.
- Как рассказал задержанный, в тот день он получил зарплату и хорошенько «отметил» это событие, - поясняют в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Злоумышленник не захотел добираться до дома пешком и воспользовался автомобилем из бюро ритуальных услуг.
За угон автомобиля горожанину грозит до пяти лет колонии.
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