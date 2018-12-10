2018-12-10T18:20:05+03:00
Происшествия

Пьяный житель Новозыбкова угнал автомобиль из салона ритуальных услуг

Теперь 28-летнему горожанину грозит до пяти лет колонии
Мария Дедкова
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За угон автомобиля горожанину грозит до пяти лет колонии.За угон автомобиля горожанину грозит до пяти лет колонии.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Новозыбкове задержали подозреваемого в краже катафалка.

С заявлением в полицию обратился 46-летний владелец бюро ритуальных услуг. Мужчина рассказал, что неизвестный похитил рабочий автомобиль.

В этот же день предполагаемого преступника задержали. Им оказался 28-летний местный житель. Угнанный автомобиль нашли недалеко от его дома.

- Как рассказал задержанный, в тот день он получил зарплату и хорошенько «отметил» это событие, - поясняют в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Злоумышленник не захотел добираться до дома пешком и воспользовался автомобилем из бюро ритуальных услуг.

За угон автомобиля горожанину грозит до пяти лет колонии.

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