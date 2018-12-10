2018-12-10T18:17:51+03:00
Общество

Муниципальные помещения — в безвозмездное пользование

На заседании комитета по муниципальной собственности и сфере обслуживания депутаты обсудили вопросы о предоставлении нежилых помещений в безвозмездное пользование. Провел заседание председатель комитета Николай Ивкин.
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.
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Депутаты рассмотрели вопрос о передаче в безвозмездное пользование Брянскому областному общественному благотворительному фонду «Третье тысячелетие» муниципального нежилого помещения по улице Арсенальской. Как пояснила депутатам руководитель фонда, организация занимается разработкой и реализацией значимых программ, помогает с лечением тяжело больным детям, оказывает поддержку родителям, закупает инвентарь в медицинские учреждения.

Муниципальное нежилое помещение по улице Арсенальской площадью 85 квадратных метров находится сейчас в свободном арендном фонде. Заявок от юридических и физических лиц на право заключения договора аренды на него не поступало. Депутаты приняли решение внести вопрос в повестку заседания Малого совета Брянского горсовета.

Был поддержан и включён в повестку Малого совета и вопрос передаче муниципального нежилого помещения в безвозмездное пользование государственному казенному учреждению Брянской области «Брянский пожарно-спасательный центр». Помещение площадью 33,7 квадратных метра по улице Димитрова спасателям необходимо для размещения там программно-технического комплекса системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

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