2018-12-10T18:02:30+03:00
Звезды

Елена Сергеева стала лучшим клубным работником Брянской области

Она оказалась лучше пяти своих конкурентов
Мария Дедкова
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Фото: администрация Брянского районаФото: администрация Брянского района
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В Брянске подвели итоги областного конкурса «Лучший клубный работник - 2018». Его победителем стала Елена Сергеева из Снежки.

В финал вышли шесть претендентов. Но лучшей оказалась заведующая Снежским поселенческим культурно-досуговым центром, сообщают на сайте Администрации Брянского района. Она показала высокие результаты в историческом, творческом и других конкурсах.

Победа Елены Ивановны, как отметили организаторы конкурса, - это результат тщательной подготовки и профессионализма.

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