2018-12-10T17:49:33+03:00
Спорт

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Сураже откроют в конце года

Работы на объекте подходят к концу
Мария Дедкова
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ФОК в Сураже откроют в конце декабря, как и прописано в контракте, сообщают в правительстве Брянской области. Работы на объекте подходят к концу. Сейчас рабочие устанавливают мебель и необходимое оборудование.

Напомним, новый комплекс будет включать в себя тренажерный зал, зал для занятий борьбой и боксом, универсальный игровой зал, в котором будут проходить соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футболу и гандболу. На территории развернут волейбольную и детскую игровые площадки, а также футбольное поле.

Напомним, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Сураже начали еще в 2011 году. После проект заморозили.

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