2018-12-10T17:38:22+03:00
Общество

В Новозыбкове увековечили память дважды Героя Советского Союза Василия Сенько

Мемориальную доску установили на здании педколледжа
Мария Дедкова
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Фото: департамент внутренней политики Брянской областиФото: департамент внутренней политики Брянской области
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В Новозыбкове открыли памятную доску дважды Герою Советского Союза Василию Сенько. Ее установили на здании педколледжа, в котором когда-то учился герой.

Увековечить память помогли студенты. Ребята собрали деньги на мемориальную доску, сообщают в департаменте внутренней политики Брянской области.

Василий Сенько родился в 1921 году в селе Семеновка бывшего Новозыбковского уезда. После института работал в школе учителем химии и биологии. Во время войны стал штурманом экипажа.

С сентября 1942 года сражался на Сталинградском фронте. Совершал по три-четыре боевых вылета в сутки. В один из вылетов штурман Сенько вывел дальний бомбардировщик на фашистский аэродром, где скопилось до 200 «юнкерсов», и нанес меткий удар. В тот же день разбомбил железнодорожную станцию.

Указом Президиума Верховного Совета СССР Василию Сенько присвоили звание звание Героя Советского Союза и вручили орден Ленина и медаль "Золотая Звезда“.

После разгрома немцев под Сталинградом он продолжил свою боевую работу. Участвовал в бомбардировках по объектам противника, доставлял партизанам оружие и боеприпасы, летал на разведку в глубокий тыл врага.

Дважды Героем Советского Союза стал в июне 1945-го.

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