2018-12-10T17:24:10+03:00
Общество

За неделю простуду подхватили больше шести тысяч брянцев

Порог заболеваемости превышен у школьников и взрослых
Мария Дедкова
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В лабораториях следят за циркуляцией вирусов гриппа. Больных отправляют на сдачу анализов.В лабораториях следят за циркуляцией вирусов гриппа. Больных отправляют на сдачу анализов.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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На прошлой неделе, с 3 по 9 декабря, в Брянской области с симптомами простуды к врачам обратились 6113 человек.

Порог заболеваемости ОРВИ, как сообщают в региональном Управлении Роспотребнадзора, превышен у школьников и взрослых.

В Брянске медики диагностировали простуду у 3130 горожан. Показатель заболеваемости на 13,5 процента ниже эпидемического порога.

В лабораториях следят за циркуляцией вирусов гриппа. Больных отправляют на сдачу анализов.

С начала сентября выявили 22 положительных результата: аденовирусы-4, РС-инфекция-1, парагрипп-2, риновирусы-14, бокавирус-1.

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