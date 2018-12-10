2018-12-10T17:10:30+03:00
Общество

Работникам брянского завода по переработке картофеля пять месяцев не платят заплату

По подсчетам сотрудников, задолженность составляет около десяти миллионов рублей
Марина АНТОНОВА
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Деньги сотрудники не получали с июля.Деньги сотрудники не получали с июля.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Работники брянского завода по переработке картофеля «ЭкоФрио», который находится в Добруни, уже пять месяцев не получают зарплату. Один из сотрудников написал письмо в редакцию «Комсомольской правды» в Брянске».

- На заводе трудятся больше 50 человек, - рассказывает читатель. – Деньги мы последний раз получили в июне. На работу ходили до октября. Каждую неделю слышали от руководства только пустые обещания. Сейчас жить не на что, да и в долг уже никто не дает.

По подсчетам работников, общая задолженность по зарплате составляет порядка 10 миллионов рублей. Справки по задолженности сотрудникам не выдают, поэтому они не могут сами обратиться в суд, чтобы защитить свои права.

Сейчас завод не работает и даже не отапливается. На рабочем месте появляются только охранники, иногда – директор с бухгалтером.

Жители поселка также беспокоятся, что из-за проблем на заводе перестанут работать очистные сооружения. И жилые дома, школы и больницы останутся без канализации.

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