Почетным гражданином Брянска станет бывший сталевар Александр Мельников
Звание «Почетный гражданин города Брянска» могут присвоить бывшему сталевару Александру Мельникову. Его кандидатуру одобрили депутаты на заседании комитета по правовому регулированию, сообщает пресс-служба брянского горсовета.
С предложением о присвоении почетного звания выступили коллеги Александра Александровича.
Александр Мельников ветеран Великой Отечественной войны. За героизм и мужество, проявленные в годы войны, награжден орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны» II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией».
В 1950 году Александр Мельников пришел на работу на Бежицкий сталелитейный завод. Его трудовой стаж на предприятии превышает 35 лет.
За долголетний и добросовестный труд его наградили двумя орденами «Трудового Красного Знамени», нагрудным знаком «Победитель социалистических соревнований».
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