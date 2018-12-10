2018-12-10T16:41:49+03:00
Общество

Почетным гражданином Брянска станет бывший сталевар Александр Мельников

Его кандидатуру одобрили на заседании профильного комитета
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Брянского горсоветаФото: пресс-служба Брянского горсовета
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Звание «Почетный гражданин города Брянска» могут присвоить бывшему сталевару Александру Мельникову. Его кандидатуру одобрили депутаты на заседании комитета по правовому регулированию, сообщает пресс-служба брянского горсовета.

С предложением о присвоении почетного звания выступили коллеги Александра Александровича.

Александр Мельников ветеран Великой Отечественной войны. За героизм и мужество, проявленные в годы войны, награжден орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны» II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией».

В 1950 году Александр Мельников пришел на работу на Бежицкий сталелитейный завод. Его трудовой стаж на предприятии превышает 35 лет.

За долголетний и добросовестный труд его наградили двумя орденами «Трудового Красного Знамени», нагрудным знаком «Победитель социалистических соревнований».

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