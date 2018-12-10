В 2021 году в Брянске появятся три новых школы

10 Дек. 16:26 2018-12-10T16:31:22+03:00

Об этом говорили депутаты на заседании комитета по образованию

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В Брянске в ближайшие пару лет планируют построить четыре школы. Об этом говорили депутаты на заседании комитета по образованию, которое прошло 10 декабря.

В этом году началось строительство школы в районе старого аэропорта. На работы здесь потратят больше 685 миллионов рублей. Открытие нового учебного заведения планируется в 2020 году, рассказывают в пресс-службе брянского горсовета.

Еще одна школа появится на улице Романа Брянска. В этом году из бюджета города выделили четыре миллиона рублей на привязку типового проекта объекта к местности. Будущее учреждение сможет принять 1225 мальчишек и девчонок. Его строительство начнется в 2020-м, а завершится ровно через год.

В 2021-м планируют возвести пристройку к гимназии № 5 в Бежицком районе для 500 учеников. Также на комиссии обсудили вопрос о начале строительства школы на 500 мест по переулку Детскому в Володарском районе.

Напомним, в этом году только 12,2 процента брянских школьников учатся во вторую смену. Через два года ее пообещали ликвидировать полностью.

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