2018-12-10T16:31:22+03:00
Общество

В 2021 году в Брянске появятся три новых школы

Об этом говорили депутаты на заседании комитета по образованию
Мария Дедкова
Поделиться:
Типовой проект школы на старом аэропорту. Фото: пресс-служба Брянского горсовета.Типовой проект школы на старом аэропорту. Фото: пресс-служба Брянского горсовета.
Изменить размер текста:

В Брянске в ближайшие пару лет планируют построить четыре школы. Об этом говорили депутаты на заседании комитета по образованию, которое прошло 10 декабря.

В этом году началось строительство школы в районе старого аэропорта. На работы здесь потратят больше 685 миллионов рублей. Открытие нового учебного заведения планируется в 2020 году, рассказывают в пресс-службе брянского горсовета.

Еще одна школа появится на улице Романа Брянска. В этом году из бюджета города выделили четыре миллиона рублей на привязку типового проекта объекта к местности. Будущее учреждение сможет принять 1225 мальчишек и девчонок. Его строительство начнется в 2020-м, а завершится ровно через год.

В 2021-м планируют возвести пристройку к гимназии № 5 в Бежицком районе для 500 учеников. Также на комиссии обсудили вопрос о начале строительства школы на 500 мест по переулку Детскому в Володарском районе.

Напомним, в этом году только 12,2 процента брянских школьников учатся во вторую смену. Через два года ее пообещали ликвидировать полностью.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
К Новому году в Брянске установят больше 20 елок
Почетный гражданин города Брянска
О развитии образования
Пьяный житель Новозыбкова угнал автомобиль из салона ритуальных услуг
Муниципальные помещения — в безвозмездное пользование
Елена Сергеева стала лучшим клубным работником Брянской области
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Сураже откроют в конце года
В Новозыбкове увековечили память дважды Героя Советского Союза Василия Сенько
За неделю простуду подхватили больше шести тысяч брянцев
Работникам брянского завода по переработке картофеля пять месяцев не платят заплату
Почетным гражданином Брянска станет бывший сталевар Александр Мельников
Брянским автомобилистам предложили выстроится в огромную елку
Под Брянском перевернулась маршрутка с пассажирами: пострадали двое
Молдаванин пытался провезти через Брянскую область 20 канареек без документов
В Брянске на площадке у железной дороги слепили фаллосы из снега
В брянском заповеднике объявили конкурс на лучшую кормушку
У брянских взяточников арестовали имущество на 55 миллионов рублей
Новое здание Володарского суда в Брянске появится в следующем году
На трассе в Погарском районе иномарка съехала в кювет: водитель погиб
Здания школ в Выгоничском районе оказались бесхозными
В Брянске водителя микроавтобуса оштрафовали за проезд на красный по видеозаписи
Конкурс Брянского отделения ЛДПР переходит к последнему этапу