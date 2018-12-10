2018-12-10T16:30:54+03:00
Общество

Брянским автомобилистам предложили выстроится в огромную елку

Необычная акция пройдет 22 декабря
Мария Дедкова
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Фото: vk.com, Брянский водительФото: vk.com, Брянский водитель
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Брянских автомобилистов пригласили поучаствовать в необычной новогодней акции. Водители должны будут выстроиться в форме елки. Флешмоб пройдет в 17.00 22 декабря в районе старого аэропорта, сообщили автолюбители в группе "Брянский водитель" в соцсетях.

- Участникам быть на автомобилях с исправными световыми приборами, чтобы все фары и аварийки работали, - пишут организаторы.

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