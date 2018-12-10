Под Брянском перевернулась маршрутка с пассажирами: пострадали двое

СЕГОДНЯ 15:06 2018-12-10T15:12:34+03:00

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В Брянском районе перевернулось маршрутное такси №104 с пассажирами. Дорожно-транспортное происшествие случилось около девяти часов утра в понедельник, 10 декабря, на 9-м километре трассы "Сельцо-Новониколаевка", сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

По предварительной версии, водитель микроавтобуса "Луидор" не справился с управлением. Маршрутка съехала в кювет и опрокинулась. Травмы получили два пассажира. 39-летняя женщина ушибла позвоночник. 71-летний пенсионер получил перелом шейного отдела позвоночника. Как рассказали "Комсомольской правде" в Брянске", в УГИБДД по Брянской области, двоих пострадавших госпитализировали.

Экспертиза показала, что водитель микроавтобуса был трезвый в момент автоаварии. Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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