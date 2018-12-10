Молдаванин пытался провезти через Брянскую область 20 канареек без документов

СЕГОДНЯ 14:29 2018-12-10T14:30:02+03:00

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Житель Молдавии хотел провезти через границу в Брянской области 20 канареек. Мужчина ехал в поезде Москва-Кишинев. Его багаж проверили сотрудники Володарского таможенного поста, сообщают в пресс-службе Брянской таможни. И нашли птиц в картонной коробке.

Молдаванин признался, что везет птиц, чтобы продать их в Москве. Он даже задекларировал пернатых, но вот товаросопроводительные и ветеринарные документы не получил. Объяснил, что не знал о таких правилах.

На жителя Кишенева завели административное дело за несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров. Канареек отправили обратно.

Фото: пресс-служба Брянской таможни.

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