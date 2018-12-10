В Брянске на площадке у железной дороги слепили фаллосы из снега

СЕГОДНЯ 14:14 2018-12-10T14:16:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске на площадке недалеко от железной дороги в Фокинском районе из снега слепили три мужских достоинства. Снимками необычных снеговиков брянцы поделились в социальных сетях в понедельник, 10 декабря.

Пользователи соцсетей пишут, что похожие скульптуры были замечены и у школы №61 в Бежицком районе.

Комментарии под постами пестрят нецензурной лексикой. Некоторые вспомнили, что скульптор не подумал о детях. Другие шутят, что власти намекают, каким будет следующий год. Третьи отметили, что органы воспроизвели с анатомической точностью и пожалели, что талант направили не в то русло.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».