2018-12-10T14:16:55+03:00
Общество

В Брянске на площадке у железной дороги слепили фаллосы из снега

Фотографии необычных снеговиков опубликовали в соцсетях
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "Подслушано Брянск".Фото: vk.com, "Подслушано Брянск".
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В Брянске на площадке недалеко от железной дороги в Фокинском районе из снега слепили три мужских достоинства. Снимками необычных снеговиков брянцы поделились в социальных сетях в понедельник, 10 декабря.

Пользователи соцсетей пишут, что похожие скульптуры были замечены и у школы №61 в Бежицком районе.

Комментарии под постами пестрят нецензурной лексикой. Некоторые вспомнили, что скульптор не подумал о детях. Другие шутят, что власти намекают, каким будет следующий год. Третьи отметили, что органы воспроизвели с анатомической точностью и пожалели, что талант направили не в то русло.

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