В брянском заповеднике объявили конкурс на лучшую кормушку

СЕГОДНЯ 13:24 2018-12-10T13:24:33+03:00

В нем могут поучаствовать жители Трубчевского и Суземского районов

Изменить размер текста: A A

В заповеднике «Брянский лес» объявили конкурс на лучшую кормушку для птиц. В нем смогут поучаствовать жители Суземского и Трубчевского района. Кормушку нужно сделать своими руками. Для этого использовать деревянные рейки, фанеру, пластик и другие материалы. На конкурс принимают как индивидуальные работы, так и коллективные. Кормушку нужно принести до 21 января в детские библиотеки районов или на центральную усадьбу заповедника. Организаторы будут оценивать качество домика для птиц, его оригинальность, красиво ли он выполнен, и можно ли надежно закрепить его на улице.

Итоги подведут 4 февраля, сообщают в пресс-службе заповедника «Брянский лес». Победителей определят в трех номинациях: «Чудо-столовая», «Практичное творенье» и «Приз симпатий жюри». Авторы лучших работ получат грамоты и подарки.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».