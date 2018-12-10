У брянских взяточников арестовали имущество на 55 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:04 2018-12-10T13:04:18+03:00

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У брянских коррупционеров с начала года арестовали имущество на 55 миллионов рублей. Это недвижимость, машины и денежные накопления фигурантов уголовных дел.

Всего следователи завели 134 уголовных дела по коррупционным преступлениям. Чаще всего их фигурантами становились те, что брал незаконное вознаграждение. О получении взяток завели 45 дел. За дачу взятки и посредничество возбудили 32 и 23 дела соответственно. Следователи также заводили уголовные дела за мелкое взяточничество, растрату и присвоение, коммерческий подкуп, мошенничество с использованием служебного положения. В суды с начала года направили 33 уголовных дела в отношении 38 обвиняемых, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Приговоры уже вынесли заместителю главы Брянской городской администрации, главврачу брянской психбольницы, заместителю начальника областного УГИБДД, начальнику отдела управления имущественных отношений. Завершилось расследование уголовного дела на экс-президента Адвокатской палаты Брянской области.

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