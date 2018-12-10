2018-12-10T12:28:49+03:00
Общество

Новое здание Володарского суда в Брянске появится в следующем году

Работы здесь идут уже второй год
Мария Дедкова
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Фото: Управление судебного департамента Брянской областиФото: Управление судебного департамента Брянской области
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Новое здание Володарского районного суда в Брянске появится только в сентябре следующего года. Работы проводят уже второй год, сообщают в Управлении судебного департамента в Брянской области.

Строители возвели само здание, гараж для автотранспорта и котельная. Внутри сделали отопление, вентиляцию и провели воду. У суда появилась крыша и окна.

Сейчас рабочие подключают свет, пожарную сигнализацию, видеонаблюдение и телефоны.

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