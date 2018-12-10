На трассе в Погарском районе иномарка съехала в кювет: водитель погиб
Пострадавшему пассажиру медики оказали помощь и отпустили домой, назначив лечение
ДТП произошло около 15.40 9 декабря на 36-м километре автодороги «Брянск-Погар».Фото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:
На трассе в Погарском районе погиб 26-летний автомобилист за рулем "Мазды-6". Около 15.40 9 декабря на 36-м километре автодороги «Брянск-Погар» его машина съехала в кювет.
- По предварительной информации, водитель не справился с управлением, - говорят в УГИБДД по Брянской области.- В ДТП он получил травмы не совместимые с жизнью.
27-летний пассажир иномарки поранил лицо и сломал ногу. Пострадавшему медики оказали первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».