На трассе в Погарском районе иномарка съехала в кювет: водитель погиб

10 Дек. 11:27 2018-12-10T11:27:25+03:00

ДТП произошло около 15.40 9 декабря на 36-м километре автодороги «Брянск-Погар». Фото: Сергей ГАПОН

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На трассе в Погарском районе погиб 26-летний автомобилист за рулем "Мазды-6". Около 15.40 9 декабря на 36-м километре автодороги «Брянск-Погар» его машина съехала в кювет.

- По предварительной информации, водитель не справился с управлением, - говорят в УГИБДД по Брянской области.- В ДТП он получил травмы не совместимые с жизнью.

27-летний пассажир иномарки поранил лицо и сломал ногу. Пострадавшему медики оказали первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.

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