2018-12-10T11:17:29+03:00
Общество

Здания школ в Выгоничском районе оказались бесхозными

От местной администрации потребовали оформить право собственности на них
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Выгоничском районе оказались бесхозными здания девяти общеобразовательных школ. Это выяснилось во время прокурорской проверки.

- Администрация не оформила право собственности на здания школ, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Кроме того, сведения об имуществе не в полном объеме включили в реестр муниципальной собственности.

Прокурор подал иск в суд. Его удовлетворили. Администрацию Выгоничского района обязали оформить право собственности на здания.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24