Здания школ в Выгоничском районе оказались бесхозными
От местной администрации потребовали оформить право собственности на них
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В Выгоничском районе оказались бесхозными здания девяти общеобразовательных школ. Это выяснилось во время прокурорской проверки.
- Администрация не оформила право собственности на здания школ, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Кроме того, сведения об имуществе не в полном объеме включили в реестр муниципальной собственности.
Прокурор подал иск в суд. Его удовлетворили. Администрацию Выгоничского района обязали оформить право собственности на здания.
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