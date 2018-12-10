Здания школ в Выгоничском районе оказались бесхозными

СЕГОДНЯ 11:17 2018-12-10T11:17:29+03:00

От местной администрации потребовали оформить право собственности на них

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В Выгоничском районе оказались бесхозными здания девяти общеобразовательных школ. Это выяснилось во время прокурорской проверки.

- Администрация не оформила право собственности на здания школ, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Кроме того, сведения об имуществе не в полном объеме включили в реестр муниципальной собственности.

Прокурор подал иск в суд. Его удовлетворили. Администрацию Выгоничского района обязали оформить право собственности на здания.

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