2018-12-10T11:10:14+03:00
Общество

В Брянске водителя микроавтобуса оштрафовали за проезд на красный по видеозаписи

Автомобилист нарушил ПДД на улице Объездной
Мария Дедкова
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33-летнего нарушителя оштрафовали.33-летнего нарушителя оштрафовали.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянске водителя микроавтобуса привлекли к административной ответственности по записи с видеорегистратора, которую выложили в соцсети.

Судя по кадрам, автомобилист за рулем "Пежо-Боксер" около девяти часов вечера на улице Объездной проехал на красный сигнал светофора.

После административного расследования, как рассказывают в городской Госавтоинспекции, 33-летнего нарушителя оштрафовали.

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