HeadHunter раскрыла работодателям Брянска секреты поиска эффективных сотрудников

10 Дек. 10:44 2018-12-10T10:45:56+03:00

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Компания HeadHunter провела в Брянске конференцию для работодателей. Мероприятие посетило около 50 руководителей бизнеса, HR-директоров и специалистов по работе с персоналом ведущих компаний Брянской области. На встрече рассказали о роли искусственного интеллекта в рекрутинге, поделились секретами составления грамотных объявлений о вакансиях, а также методами мотивации сотрудников.

Конференцию открыла директор макрорегиона «Юг» компании HeadHunter Ирина Веретенникова. Спикер рассказала о том, как правильно подбирать персонал в условиях ограниченных ресурсов:

– Сегодня работодатели сталкиваются с дефицитом профессиональных кадров, и это проблема всероссийского масштаба, а не только Брянска. Понимание того, каким образом привлекать эффективных специалистов на интернет-ресурсах, помогает компаниям не только снизить затраты на подбор, но и оптимизировать работу менеджеров по персоналу, освободив им время для более важных задач.

При публикации вакансии важно помнить о том, что название должно соответствовать заявленному функционалу, а заработная плата, указанная в предложении – реалиям рынка. Даже время размещения объявления имеет значение – опубликовав его в начале рабочей недели, вы получите максимум откликов, а сделав это ближе к выходным, соберете минимальное количество соискательских резюме.

Сегодня значительно облегчает работу специалистов по персоналу искусственный интеллект. Его внедрение в работу сайта hh.ru позволило ускорить выдачу подходящих резюме и вакансий пользователям. Технология не просто подбирает вакансии по ключевым словам, а отслеживает закономерности в откликах. Искусственный интеллект «понимает», какую именно работу хочет найти соискатель, и предлагает ему подходящие варианты.

Приглашенным гостем конференции стал основатель и генеральный директор компании Practical Training School Сергей Озеров. Спикер поделился эффективными способами мотивации сотрудников и напомнил участникам встречи о необходимости постоянного движения вперед как в личном, так и в профессиональном плане:

– В каждом из нас существуют внутренние барьеры, ограничивающие творческое мышление. Научившись их преодолевать, можно найти нестандартные подходы к решению любых бизнес-задач. И если такую работу над собой будет проводить каждый участник бизнес-процессов, то результаты компании улучшатся в разы.

В завершение конференции участники смогли лично пообщаться с экспертами и поделиться друг с другом своим практическим опытом.

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