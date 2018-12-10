В Брянске водитель такси сбил 12-летнего школьника на «зебре»

10 Дек. 09:59 2018-12-10T09:59:30+03:00

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В Советском районе Брянска водитель такси сбил 12-летнего школьника на «зебре». В пятницу, 7 декабря, медики сообщили в дежурную часть ГИБДД, что к ним за помощью обращался пострадавший мальчик. Он рассказал, что попал под машину еще в четверг вечером на улице Костычева. Ребенку поставили диагноз «перелом грудного отдела позвоночника». Пострадавшего госпитализировали.

Во время проверки выяснилось, что дорожно-транспортное происшествие случилось между шестью и семью часами вечера возле дома №72 на улице Костычева, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. 35-летний водитель «Рено Логан» ехал со стороны улицы Крахмалева в сторону переулка Пилотов. Автомобилист сбил школьника, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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