Гражданин Таджикистана получил 8,5 лет колонии за продажу героина в Брянске

10 Дек. 09:38 2018-12-10T09:38:56+03:00

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Гражданин Таджикистана получили 8,5 лет колонии строгого режима за продажу героина в Брянске. Приговор ему вынесли в Советском районном суде.

- В суде установили, что гражданин соседнего государства специально приехал в Брянск в декабре прошлого года, чтобы распространять наркотики, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Он собирался делать «закладки» с запрещенными веществами. С анонимным нанимателем он общался через интернет-мессенджер: узнавал, где забрать новую партию наркотиков и присылал отчеты о своей работе.

Мужчину задержали через месяц. Полицейские провели обыски в съемной квартире подозреваемого. Они нашли там 30 граммов героина, электронные весы и упаковки для разовых доз наркотика.

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