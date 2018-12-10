В День Героев Отечества в Клинцах приняли присягу мотострелки
В брянской воинской части служат ребята от Крыма до Владивостока
Фото: "Клинцы.ИНФО".
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В День Героев Отечества, 9 декабря, в Клинцах приняли присягу новобранцы мотострелкового полка. Торжественная церемония прошла у памятника Героям Отечества, сообщает "Клинцы.ИНФО". Поддержать ребят и сказать им слова напутствия пришли участник боевых действий на Северном Кавказе Станислав Ивашков, представители духовенства, юнармейцы и родители военнослужащих.
В воинской части в Клинцах служат молодые люди от Крыма до Владивостока.
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