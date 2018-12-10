Брянская прокуратура защитила от внеплановой проверки базу отдыха
Брянская прокуратура защитила от внеплановой проверки загородную базу отдыха. Провести ее попросило лесничество. Основанием для проверки стала электронная жалоба гражданина.
- Выяснилось, что лесничество не провело предварительную проверку без участия организации, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Кроме того, жалоба поступила в электронном виде от анонимного пользователя.
Внеплановая проверка нарушает закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при государственном контроле. По всей видимости, решили, что жалоба - это происки конкурентов. Поэтому лесничеству внесли представление, в котором потребовали исправить нарушения. К дисциплинарной ответственности привлекли виновного.
А в следующий раз анониму придется авторизоваться в единой системе идентификации и аутентификации.
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