Брянская прокуратура защитила от внеплановой проверки базу отдыха

СЕГОДНЯ 09:12 2018-12-10T09:12:41+03:00

На фирму в лесничество пожаловался анонимный пользователь

Изменить размер текста: A A

Брянская прокуратура защитила от внеплановой проверки загородную базу отдыха. Провести ее попросило лесничество. Основанием для проверки стала электронная жалоба гражданина.

- Выяснилось, что лесничество не провело предварительную проверку без участия организации, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Кроме того, жалоба поступила в электронном виде от анонимного пользователя.

Внеплановая проверка нарушает закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при государственном контроле. По всей видимости, решили, что жалоба - это происки конкурентов. Поэтому лесничеству внесли представление, в котором потребовали исправить нарушения. К дисциплинарной ответственности привлекли виновного.

А в следующий раз анониму придется авторизоваться в единой системе идентификации и аутентификации.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».