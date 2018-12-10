В Брянске на Красноармейской столкнулись ВАЗ и иномарка: пострадали двое

10 Дек. 00:59 2018-12-10T00:59:35+03:00

Один автомобилист не уступил дорогу другому

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В Брянске на улице Красноармейской столкнулись ВАЗ-21130 и «Мицубиси Аутлендер». Дорожно-транспортное происшествие случилось около трех часов ночи в пятницу, 7 декабря, на перекрестке с улицей Пересвета.

22-летний водитель ВАЗа ехал со стороны улицы Ромашина и поворачивал налево на Пересвета. Автомобилист не пропустил иномарку, которая двигалась навстречу. Машины столкнулись. Молодой человек за рулем отечественной легковушки ушиб лицо и ногу. 33-летний водитель «Мицубиси» ушиб грудную клетку и стопу. Двоих пострадавших отпустили домой, назначив лечение.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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