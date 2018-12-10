2018-12-10T00:59:35+03:00
Происшествия

В Брянске на Красноармейской столкнулись ВАЗ и иномарка: пострадали двое

Один автомобилист не уступил дорогу другому
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянске на улице Красноармейской столкнулись ВАЗ-21130 и «Мицубиси Аутлендер». Дорожно-транспортное происшествие случилось около трех часов ночи в пятницу, 7 декабря, на перекрестке с улицей Пересвета.

22-летний водитель ВАЗа ехал со стороны улицы Ромашина и поворачивал налево на Пересвета. Автомобилист не пропустил иномарку, которая двигалась навстречу. Машины столкнулись. Молодой человек за рулем отечественной легковушки ушиб лицо и ногу. 33-летний водитель «Мицубиси» ушиб грудную клетку и стопу. Двоих пострадавших отпустили домой, назначив лечение.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24