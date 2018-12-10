В Брянске отметили День Героев Отечества

10 Дек. 00:46 2018-12-10T00:47:28+03:00

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В Брянске в воскресенье, 9 декабря, отметили День Героев Отечества. На Кургане Бессмертия прошла традиционная акция – в небо выпустили 500 воздушных шаров. Их цвета, черный и оранжевый, напоминают георгиевскую ленту. В тот же день такие же акции прошли еще в 44 городах Воинской Славы, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В Фокинском районе почтили память Героев России, которые погибли в Чечне. К могилам Олега Визнюка и Олега Ермакова возложили цветы. Капитан Олег Визнюк погиб 6 августа 1996 года в бою за Грозный. Олега Ермакова не стало 1 марта 2000 года. Он прорывался к шестой роте, которая вела бой. До последнего патрона прикрывал товарищей. В последнем бою убил шесть боевиков.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Накануне памятного дня в школах Брянска провели уроки мужества. Тематические встречи прошли в брянских библиотеках.

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