2018-12-10T00:21:12+03:00
Происшествия

В Выгоничском районе под колесами иномарки погиб пешеход

Мужчина переходил трассу в неположенном месте
Марина АНТОНОВА
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП.Полицейские проводят проверку по факту ДТП.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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На трассе в Выгоничском районе 29-летний пешеход погиб под колесами иномарки. Дорожно-транспортное происшествие случилось около шести часов вечера в пятницу, 7 декабря, на 48-м километре автодороги Брянск-Новозыбков, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

31-летний водитель "Опеля Астра" ехал со стороны Почепа в сторону Брянска. Пешеход переходил трассу в неположенном месте. От полученных травм он скончался. Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

В тот же день водители сбили еще двух пешеходов на брянских дорогах. 24-летний молодой человек попал под колеса в Жуковке. Пострадавшего госпитализировали с травмой головы и сотрясением мозга. 34-летняя женщина ушибла голень. В травмпункте она рассказала, что ее на улице Молодой Гвардии в Бежице сбил неизвестный водитель.

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