СЕГОДНЯ 10:13 2018-12-09T10:13:46+03:00

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В селе Замишево в Новозыбковском районе построили многоквартирный дом для детей-сирот. Деньги на него выделили из областного бюджета.

В новостройке 15 квартир. Все помещения получат дети-сироты и ребята, которые остались без попечения родителей. В каждой квартире сделали ремонт. В них смонтировали отопление, установили газовую плиту и сантехнику. Каждая квартира обошлась бюджету почти в один миллион рублей, сообщает Брянск.Новости.RU.

Всего в Новозыбковском районе в квартирах нуждаются 43 человека из детей-сирот. 15 из них получат квартиры в новостройке в Замишево. Двум молодым людям выдали жилые помещения из фонда администрации района. К концу года в Новозыбкове должны сдать еще один дом с квартирами для сирот.

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