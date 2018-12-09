В Новозыбковском районе построили многоквартирный дом для детей-сирот
В селе Замишево в Новозыбковском районе построили многоквартирный дом для детей-сирот. Деньги на него выделили из областного бюджета.
В новостройке 15 квартир. Все помещения получат дети-сироты и ребята, которые остались без попечения родителей. В каждой квартире сделали ремонт. В них смонтировали отопление, установили газовую плиту и сантехнику. Каждая квартира обошлась бюджету почти в один миллион рублей, сообщает Брянск.Новости.RU.
Всего в Новозыбковском районе в квартирах нуждаются 43 человека из детей-сирот. 15 из них получат квартиры в новостройке в Замишево. Двум молодым людям выдали жилые помещения из фонда администрации района. К концу года в Новозыбкове должны сдать еще один дом с квартирами для сирот.
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