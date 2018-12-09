2018-12-09T09:32:38+03:00
Общество

17 брянских праздников и фестивалей претендуют на статус «Лучшего события-2018»

Народное голосование продлится до 15 декабря
Марина АНТОНОВА
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Фото: официальный сайт конкурса "Лучшее событие-2018".Фото: официальный сайт конкурса "Лучшее событие-2018".
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17 брянских праздников, фестивалей и конкурсов претендуют на статус «Лучшего события-2018». Народное голосование продлится до 15 декабря, сообщают в пресс-службе департамента культуры Брянской области.

На конкурс подали заявку 70 регионов России, которые представили больше 1,5 тысяч событий. Это и международные праздники и фестивали, и региональные ярмарки и реконструкции.

Брянская область представила на ежегодный конкурс Свенскую ярмарку, праздник в усадьбе Алексея Толстого «Серебряная лира» в Красном Роге, фестиваль «Севская частушка», «Славянские встречи», «Яблочный спас» и другие.

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