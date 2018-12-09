9 Дек. 09:08 2018-12-09T09:08:31+03:00

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В Брянской области с начала года зарегистрировали больше двух тысяч коррупционных преступлений. Такие данные приводит прокуратура области в преддверии принятия Конвенции ООН против коррупции и главного российского антикоррупционного закона.

Из-за неполных деклараций о доходах к ответственности привлекли больше 100 виновных. Четыре депутата городских и районных советов лишились мандатов.

170 случаев коррупции зафиксировали в органах государственной и муниципальной власти. На скамье подсудимых оказались глава Бежицкой администрации, замглавы Брянской городской администрации, замначальника областного УГИБДД и автоинспекторы, начальник отдела Управления имущественных отношений Брянской области.

Завершается расследование уголовного дела за получение взятки на Юрия Гапеенко – заместителя председателя облдумы. Следствие еще идет в отношении бывшего главы Красногорской поселковой администрации, которого обвиняют в том, что он получил несколько крупных взяток за предоставление «чернобыльского» жилья. И в отношении чиновницы из отдела управления образования Брянской городской администрации, которая, по версии следствия, получала незаконные вознаграждения за сдачу ЕГЭ выпускниками.

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