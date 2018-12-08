Прокурор Брянской области нашел нарушения в клинцовской колонии
Прокурор Брянской области Александр Войтович в пятницу, 7 декабря, проверил условия содержания заключенных в колонии №6 в Клинцах. Соблюдают ли права осужденных, какие меры дисциплинарного воздействия применяют за нарушения, каков быт заключенных и обеспечены ли они медицинской помощью. Прокурор осмотрел карантинное отделение, штрафные изоляторы, бытовые помещения. А также изучил документацию учреждения, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Оказалось, что в исправительном учреждении нарушали трудовые права осужденных. Проблемы есть и с материально-бытовым содержанием в колонии. На это указали руководству УФСИН.
На личный прием к прокурору пришли пять человек. Всем ответили на поставленные вопросы.
Напомним, летом в этой колонии погиб заключенный. В его смерти винят надзирателя. Следователи сначала завели дело по статье «Превышение должностных полномочий». Потом переквалифицировали его по статье «Убийство».
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