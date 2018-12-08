2018-12-08T15:40:09+03:00
Общество

В воскресенье пустят новый поезд между Брянской областью и Москвой

На нем можно без пересадок добраться до районных центров
Марина АНТОНОВА
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Новый поезд будет ходить каждый день.Новый поезд будет ходить каждый день.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В воскресенье, 9 декабря, пустят новый поезд №131/132, который свяжет Москву и Брянскую область. Состав будет ежедневно отправляться из столицы в 9.36. В Брянск он приедет примерно через пять часов. На станции Брянск-Орловский состав разделят на две части. Одна отправится в Новозыбков с остановками Выгоничах, Почепе, Унече и Клинцах. Другая поедет на станцию Льгов в Курской области через Навлю, Брасово, Комаричи, Дмитриев и Конышевку. Обратно в Москву поезд прибывает в 22.52, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций брянского филиала МЖД.

С 11 декабря между Брянском и Москвой будет курсировать новый поезд №121/122. Он будет ходить через день – по нечетным числам из Брянска, по четным – из Москвы. Еще на одном поезде можно добраться до Брянска – это Москва–Хмельницкий.

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