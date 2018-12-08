2018-12-08T12:59:36+03:00
Общество

В Брянске демонтировали верхнюю часть трамплина на Кургане Бессмертия

В прошлом году планировали сделать из заброшенного сооружения смотровую площадку
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Дима Орлов.Фото: vk.com, Дима Орлов.
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В Брянске демонтировали верхнюю часть заброшенного лыжного трамплина на Кургане Бессмертия. Фотографии с места появились в социальных сетях. В комментариях к посту многие вспомнили, что забирались наверх, когда были студентами. Но не рискнули бы сделать это еще раз – слишком опасное было сооружение.

Кстати, в прошлом году появилась идея сделать из полуразрушенного трамплина смотровую площадку. Тогда провели экспертизу. Оказалось, что металлические конструкции не представляют угрозы, а вот бетонные плиты нужно заменить. Использовать трамплин по назначению было невозможно – после постройки его так и не ввели в эксплуатацию. Трамплин был на балансе спортшколы, его планировали отдать в аренду частнику.

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