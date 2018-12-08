2018-12-08T11:52:35+03:00
Общество

На ремонт дорог в Почепе в следующем году планируют потратить 68 миллионов рублей

Работы пройдут на центральных улицах города
Марина АНТОНОВА
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В этом году в Почепе отремонтировали больше десяти участков дорог.В этом году в Почепе отремонтировали больше десяти участков дорог.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На ремонт автомобильных дорог в брянском городе Почеп в следующем году планируют потратить 68 миллионов рублей. Работы пройдут на девяти центральных улицах города. Об этом сообщили 7 декабря на открытии отремонтированных дорог по улицам Ново-Затинской и Затинской. Власти пообещали также наладить освещение в районе и построить тротуары.

На улице Ново-Затинская находился школа имени Карла Маркса. Отремонтировать дорогу попросила директор образовательного учреждения. Жителям частных домов приходилось переходить огромную лужу, чтобы попасть домой. На ремонт потратили 11,3 миллиона рублей. Строители демонтировали круглую железобетонную трубу на улице Затинской. Эти работы обошлись в 1,3 миллиона рублей. 5,6 миллиона рублей пошли на ремонт проезжей части на улице Смоленской.

В Почепе в этом году кроме этих дорог новый асфальт положили еще на девяти улицах, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

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