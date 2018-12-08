Брянец Дмитрий Шпиленок получил премию Русского географического общества за фильм о медведях

8 Дек. 11:07 2018-12-08T11:15:13+03:00

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Документальный фильм брянского фотографа-натуралиста Дмитрия Шпиленка «Медведи Камчатки. Начало жизни» получил премию Русского географического общества. Награду создателю вручил 7 декабря Карен Шахназаров. Дмитрий Шпиленок был оператором картины. Вместе с ним на сцену поднялись режиссеры - Владислав Гришин и Ирина Журавлева, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Идея снять фильм о медведях Камчатки появилась у Дмитрия Шпиленка, когда он работал в Кроноцком заповеднике. Вместе с оперативной группой они боролись с браконьерами. В картине рассказывают о первом, самом насыщенном годе жизни бурых медвежат.

Вдохновителем кинокартины авторы назвали создателя заповедника «Брянский лес» Игоря Шпиленка. Кстати, он сейчас руководит фотопроектом о старовозрастных лесах, который сохранились в том числе и в «Брянском лесу». Благодаря ним сохраняется биоразнообразие дикой природы.

Российское географическое общество вручает свои премии раз в два года, начиная в 2014-го. Ее обладателями становятся авторы научных исследований, экспедиций, научно-популярных фильмов и статей о географии, экологии, этнографии, истории и культуре России.

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