Жительница Карачевского района стащила у зазевавшегося посетителя кафе круглую сумму
Жительница Карачевского района стащила у случайного знакомого в кафе круглую сумму. Пропажу денег 24-летний местный житель заметил только на следующий день после отдыха.
Молодой человек написал заявление в полицию.
- Парень признался, что смутно помнит завершение вечера, но реально потратить столько денег он бы не смог, - говорят в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - Оперативники отправились в заведение и просмотрели записи с камеры видеонаблюдения.
А там было хорошо видно, потерпевший знакомится с девушкой и приглашает ее за свой столик. Пока парень отлучился, у новой знакомой появилась возможность спокойно его обчистить.
Через несколько дней полицейские задержали 25-летнюю жительницу Карачевского района. Девушка призналась в краже и вернула похищенные десять тысяч рублей. Однако от уголовного преследования это ее не спасло. За кражу ей теперь грозит до пяти лет колонии.
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