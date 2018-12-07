В Брянске выбрали лучшие елочные игрушки

СЕГОДНЯ 17:41 2018-12-07T17:41:59+03:00

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В Брянске подвели итоги традиционного конкурса новогодней игрушки. Его участниками стали больше четырех тысяч школьников и воспитанников детских садов.

Ребята смастерили около полутора тысяч игрушек. Были тут и желтые свинки, и Деды Морозы со Снегурочками, снеговики, снежинки, ангелы, колокольчики. Все они сделаны из пластиковых бутылок, одноразовой посуды, цветочных горшков, монтажной пены, обёрточной бумаги, бижутерии и других легкодоступных материалов.

- В финал конкурса прошли около шестисот поделок, - рассказала заместитель начальника отдела культуры, молодежной политики и спорта Советской районной администрации Елена Третьякова - При изготовлении игрушек использовали материалы, которые буквально находятся под руками и не требуют больших затрат. Выбранные оргкомитетом поделки будут украшать елки города, в том числе и главную - в сквере Карла Маркса.

Оргкомитет подведет итоги конкурса 25 декабря в 12.00 на открытии главной городской елки в сквере Карла Маркса. В каждой номинации конкурса определят лауреатов и дипломантов среди учреждений и участников. Победители и призеры получат грамоты и дипломы.

В финал попали около 600 елочных игрушек.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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