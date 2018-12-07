2018-12-07T16:49:51+03:00
Звезды

В Дятьковском районе отремонтировали дом культуры

Здесь обновили фасад и стену, заменили двери и окна, отремонтировали крышу
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба правительства Брянской областиФото: пресс-служба правительства Брянской области
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7 декабря в поселке Ивот, что в Дятьковском районе, открыли отремонтированный дом культуры.

На ремонт здания потратили больше двух миллионов рублей из областного и местного бюджетов. На эти деньги строители обновили фасад и стену, заменили двери и окна, отремонтировали крышу, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

К слову, дом культуры в поселке Ивот появился 6 ноября 1961 года. В нем до сих пор работают 18 кружков, в которых занимаются 262 человека. Местный театр драмы и комедии имеет звание «Народный».

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