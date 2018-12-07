2018-12-07T16:01:55+03:00
Происшествия

В Клинцах рецидивист украл из подъезда многоэтажки скутер

За очередное преступление 53-летнему мужчине грозит до пяти лет колонии
Мария Дедкова
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Житель деревни Субовичи может отправится в колонию еще один раз.Житель деревни Субовичи может отправится в колонию еще один раз.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Клинцах в краже скутера из подъезда многоэтажки обвинили уже судимого жителя деревни Субовичи. По версии следствия, злоумышленник незаметно вывез транспорт, оставленный без присмотра.

С сообщением о краже скутера в полицию обратилась 46-летняя жительница Клинцов.

Предполагаемого воришку задержали. Им оказался судимый 53-летний мужчина.

- На допросе он признался, что хотел украсть велосипед., - рассказывают в пресс-службе МВД по Брянской области. - А оставленный без присмотра скутер стал для злоумышленника настоящим «подарком судьбы». Он выкатил двухколесный транспорт, а затем продал прохожему за пару тысяч рублей.

Теперь мужчине грозит еще один срок - до пяти лет колонии.

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