В Клинцах рецидивист украл из подъезда многоэтажки скутер
В Клинцах в краже скутера из подъезда многоэтажки обвинили уже судимого жителя деревни Субовичи. По версии следствия, злоумышленник незаметно вывез транспорт, оставленный без присмотра.
С сообщением о краже скутера в полицию обратилась 46-летняя жительница Клинцов.
Предполагаемого воришку задержали. Им оказался судимый 53-летний мужчина.
- На допросе он признался, что хотел украсть велосипед., - рассказывают в пресс-службе МВД по Брянской области. - А оставленный без присмотра скутер стал для злоумышленника настоящим «подарком судьбы». Он выкатил двухколесный транспорт, а затем продал прохожему за пару тысяч рублей.
Теперь мужчине грозит еще один срок - до пяти лет колонии.
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