2018-12-07T15:45:11+03:00
Общество

В Брянске 9 декабря пройдут проверки водителей

Полицейские проверят, нет ли за рулем пьяных автомобилистов
Мария Дедкова
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В городской Госавтоинспекции напоминают, все участники дорожного движения равны в правах и в обязанностях.В городской Госавтоинспекции напоминают, все участники дорожного движения равны в правах и в обязанностях.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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9 декабря на улице Красноармейской в районе пройдут сплошные проверки водителей. Патрульные машины будут дежурить в районе дома №152 с 0.00 до 0.30. Полицейские проследят за тем, чтобы за рулем не было пьяных автомобилистов.

В городской Госавтоинспекции напоминают, все участники дорожного движения равны в правах и в обязанностях. Будьте предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте Правила дорожного движения.

Если Вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 74-71-02.

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