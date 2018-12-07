В Брянске 9 декабря пройдут проверки водителей
9 декабря на улице Красноармейской в районе пройдут сплошные проверки водителей. Патрульные машины будут дежурить в районе дома №152 с 0.00 до 0.30. Полицейские проследят за тем, чтобы за рулем не было пьяных автомобилистов.
В городской Госавтоинспекции напоминают, все участники дорожного движения равны в правах и в обязанностях. Будьте предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте Правила дорожного движения.
Если Вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 74-71-02.
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