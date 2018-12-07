В жуковскую больницу купили новый аппарат для анализов крови

СЕГОДНЯ 15:30 2018-12-07T15:30:05+03:00

Его стоимость составила около 600 тысяч рублей

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В жуковскую больницу поступил новый аппарат для анализа крови. На его покупку потратили около 600 тысяч рублей, сообщают в департаменте внутренней политики Брянской области.

Анализатор предназначен для проведения исследований по восемнадцати параметрам. Медики отмечают, что это значительно ускорит работу лаборатории.

Сдав кровь один раз пациент сможет получить результаты общего анализа, биохимического и так далее.

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